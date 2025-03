Panorama.it - Thiago Motta esonerato dalla Juventus: non è l'unico colpevole

Ora è ufficiale:non è più l'allenatore dellacon effetto immediato, sulla panchina dei bianconeri alla ripresa del campionato siederà Igor Tudor con il compito di salvare la stagione che significa riuscire ad agganciare un posto nella prossima Champions League, traguardo minimo per non causare un danno di decine di milioni di euro al club. La comunicazione è arrivata in tempo per evitare che il tecnico tornasse alla Continassa a guidare un gruppo che lo aveva sfiduciato: tre giorni di riposo durante i quali i dirigenti e la proprietà hanno maturato lo strappo definitivo senza concedere l'ultimo appello contro il Genoa dopo la sosta nazionali.Decisivi due incontri. Quello post Firenze, in cui i toni tra Giuntoli esono stati aspri e nel quale all'allenatore è stata imputata anche la mancanza di reazione rabbiosa davanti alla crisi, e quella di venerdì in cui alla proprietà è stato prospettato lo scenario del cambio immediato chiedendo autorizzazione all'extra budget.