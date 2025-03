Ilrestodelcarlino.it - Thiago Motta esonerato dalla Juve, la ‘vendetta’ dei tifosi rossoblù

Bologna, 23 marzo 2025 – C’è chi ride sotto i Portici, chi aumenta i decibel degli sfotto all’indirizzo dellantus e chi rievoca Gigi Maifredi.non è più l’allenatore dei bianconeri, la notizia era già nell’aria ma ora c’è l’ufficialità e anche il nome del sostituto, Igor Tudor, che prenderà le redini del gruppo durante gli ultimi giorni della pausa per le nazionali con l’obiettivo di sollevare una stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Il tecnico brasiliano esce così di scena senza aver mai lasciato il segno, fermo sulle proprie idee e incapace di replicare quel “modello Bologna” per il quale era stato chiamato a Torino, Il tutto mentre ie il loro popolo si rendevano definitamente conto che non era solo merito dima di un progetto solido, a partiresocietà passando per gli aspetti tecnici e dei giocatori.