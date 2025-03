Thesocialpost.it - Terribile incidente in strada, scontro frontale tra due auto: “È gravissimo”

Un violentotra tre veicoli ha avuto luogo nella notte, sullaprovinciale 494 Vigevanese, a pochi passi da un fast food. L’impatto, verificatosi intorno alle 23.30, ha causato il ferimento grave di due persone, ora in codice rosso. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento, ma una delle ipotesi è che l’asfalto scivoloso, a causa della pioggia, possa aver contribuito alla dinamica dell’.Il bilancio dell’Tra i veicoli coinvolti, la Fiat Panda ha riportato i danni più gravi. I due occupanti della vettura sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Abbiategrasso e, nonostante le ferite gravissime, sono stati stabilizzati sul posto. Il personale sanitario del 118, intervenuto con duemediche e tre ambulanze, ha trasportato i due feriti all’ospedale Humanitas di Milano, dove sono stati ricoverati in codice rosso.