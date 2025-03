Thesocialpost.it - Terribile incendio, fiamme altissime ed enorme nube di fumo nero: paura

Unha provocato momenti dialle Isole Tremiti, domenica 23 marzo, quando lesono divampate nel pomeriggio sull’isola di San Domino, in una zona vicina a una rimessa per automobili e gommoni a Punta Secca. La localizzazione dell’, a pochi passi da un vecchio stabilimento balneare e, soprattutto, da un distributore di carburante per imbarcazioni, ha alimentato i timori di una possibile tragedia.Volontari e vigili del fuoco in azioneI primi a intervenire sono stati i volontari della protezione civile, che hanno cercato di contenere lein attesa dell’arrivo delle squadre professionali. Tra le difficoltà dell’intervento, si è registrata anche l’esplosione di alcune bombole di gas, fortunatamente senza causare feriti. Nonostante la gravità della situazione, nessuna persona è rimasta coinvolta, grazie alla tempestività dei soccorsi.