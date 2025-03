Ternitoday.it - Ternana-Perugia, la carica degli 11 mila per spingere le Fere: ultime dai campi e probabili formazioni

Leggi su Ternitoday.it

Una città in trepidazione attende il derby. Il match in programma alle 15 allo stadio Libero Liberati mette di fronte due squadre che ambiscono ad obiettivi completamente diversi. I rossoverdi inseguono la capolista Entella, mentre i biancorossi cercano punti per rientrare nella.