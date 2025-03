Sport.quotidiano.net - Ternana Perugia finisce 0-0: è senza reti la sfida del Liberati

Leggi su Sport.quotidiano.net

Terni, 23 marzo 2025 -0-0 il derby umbro fra. Ladeltermina dunque abianche. Una partita attesissima e caricata di aspettative per tutta la settimana. Per disposizione delle autorità non erano presenti i tifosi da. Rivivi qui sotto tutte le emozioni della, con i numeri della gara.