Lortica.it - Tentato furto in una ditta orafa a Ruscello: ladri in fuga dopo l’allarme

Nella notte, intorno alle 00:30, ignoti hannodi svaligiare laStocchi Gioielli, situata nella parte alta della frazione di, alle porte di Arezzo. I malviventi,aver forzato l’ingresso dell’azienda, sono stati messi indal suono delprima di riuscire a portare via qualcosa.La titolare, allertata dal sistema di sicurezza, è immediatamente accorsa sul posto, insieme alle Volanti della Polizia. Nonostante l’intervento tempestivo, isono riusciti a dileguarsi nel buio.Le indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile, ma la mancanza di telecamere nella zona potrebbe complicare il lavoro degli investigatori. L’episodio si inserisce in un recente aumento di tentativi diai danni di aziende orafe nel territorio aretino.L'articoloin unainproviene da Arezzo News.