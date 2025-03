Oasport.it - Tennistavolo: i titoli italiani di singolare vanno a Giorgia Piccolin e John Oyebode

Cala il sipario sui CampionatiAssoluti 2025 di, che si sono svolti in questi giorni a Montesilvano. Nella località pescarese è stata la volta delle fasi finali delfemminile e delmaschile.FemminileA vincere è stata: la rappresentante dell’Esercito si è imposta per 4-1 nella finalissima contro la campionessa in carica Nicole Arlia (Centro Sportivo Aeronautica Militare), con i parziali di 11-7, 8-11, 11-9, 11-6, 11-8. A completare il podio, entrambe al terzo posto, sconfitte in semifinale, Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) e Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol).“Sono felice – ha commentatoal sito federale – di questo quinto titolo, arrivato dopo due stagioni di pausa, mi mancava. Questa volta ho affrontato la gara diversamente, ero un po’ più tranquilla rispetto alle ultime due edizioni.