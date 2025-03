Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Ai campionati italiani di Montesilvano sventola in alto il vessillo dell’Apuania. Luca Della Rosa, argento nel doppio. Bellotti: "Una medaglia meritata»

d’per, l’atletaApuaniain gara ai tavoli di, nel pescarese, per i. Classe 2001, numero 232 del ranking italiano, il pongista carrarese è salito sul secondo gradino del podio nella gara deldi Terza Categoria, in coppia con Roberto Negro delChiavari. Per la coppia tosco-ligure si è trattato di un torneo travolgente che solo nella finale si è dovuta arrendere per 3-1 (11-9, 11-8, 10-12, 11-4) alla coppia pratese composta da Emanuele Vasta e Pietro Campagna. Il percorsocoppia-Negro è stato impeccabile: nei 64esimi ha usufruito di un by; nei 32esimi ha sconfitto la coppia Giustiniani-Persico per 3-0 (11-9, 13-11, 11-7); nei 16esimi ha superato 3-2 (11-9, 6-11, 11-7, 3-11, 11-5) la coppia laziale Di Silvio-Montaperto; negli ottavi ha battuto 3-1 (11-7, 8-11, 11-6, 11-6) la coppia milanese Garbati-Delaraico; successivamente nei quarti ha sconfitto i lombardi Marchese-Bassi per 3-1 (8-11, 11-9, 11-6, 13-11) e in semifinale ha superato Serti-Landolfi per 3-1 (8-11, 11-5, 13-11, 12-10); arrendendosi solo in finale dove, dopo essere andata sotto sul 2-0, ha reagito nel terzo set (dove ha annullato tre set point agli avversari), per poi cedere nel quarto.