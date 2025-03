Sport.quotidiano.net - Tennis: Match Ball Firenze, le finali del torneo

, 23 marzo 2025 –, ecco ledelOpen pre qualificazioni Bnl d'Italia. Domenica 23 marzo ore 10,30 iniziano le donne. Alle 12 il maschile. Al femminile finale tra Lombardini e Penna. Nel maschile Malgaroli sfida Speziali. LedelOpen di pre qualificazioni Bnl d'Italia 2025, che ha visto il record di partecipanti con 997 iscritti e dotato di un montepremi di 25.610 euro valido come 47° edizione dei Campionati Toscani Assoluti in corso alCountry Club si giocheranno alle 10,30 quella femminile e alle 12 ilmaschile. Ingresso libero al pubblico. La finale delmaschile vedrà di fronte Leonardo Malgaroli (4) (2.1 Tc Pavia) che ha superato in semifinale Filippo Alberti (Ct Giotto) 5-7 7-5 6-1 e la seconda testa di serie Filippo Speziali (2.