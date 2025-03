Dilei.it - Tendenze capelli 2025, tagli e colore ideale se hai 50 anni

: l’espressione suona già come una promessa di rinnovamento. E se hai compiuto 50, sai bene che non si tratta di voler tornare indietro nel tempo, ma di scegliere ciò che ti valorizza davvero. Nienteimposti, niente colori “giusti” per età sbagliate. Ilsi preannuncia come l’anno della bellezza autentica, personalizzata e libera. Ma con qualche astuzia in più, perché sì, certi detfanno miracoli.Pixie moderno e lob stratificato:strategiciIlo pixie, ormai diventato un classico per chi vuole alleggerire il viso e togliersicon un colpo di forbici, nelsi fa ancora più leggero e sbarazzino. Il merito è delle punte irregolari, della texture volutamente disordinata, che dona movimento e luminosità al volto.Ma se non ti senti pronta per uno così corto, il layered lob è il compromesso