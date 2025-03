Calciomercato.it - Tempo scaduto per Thiago Motta: Tudor il prescelto della Juventus | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Al capolinea l’avventura (fallimentare) del tecnico italo-brasiliano sulla panchina bianconera: il sorpasso del croato su ManciniSono ore caldissime alla, conmai così a rischio. L’esonero del tecnico italo-brasiliano è ormai sempre più concreto e potrebbe essere anticipato rispetto alla gara con il Genoa alla ripresa del campionato.Igor(LaPresse) – Calciomercato.itMomenti di riflessione alla Continassa, che proseguiranno anche nei prossimi giorni in cercasoluzione migliore tra parte sportiva e finanziaria. Il benservito però aè dietro l’angolo, con Igorche ha sorpassato Roberto Mancini nelle preferenze‘Vecchia Signora’. Il croato ed ex centrocampista bianconero – come raccolto da Calciomercato.it – è ilsocietà bianconera dopo le ultime valutazioni tra la dirigenza e la proprietà, con quest’ultima che ha avuto un peso decisivo per il cambio di rotta.