Tempo perturbato Sottocorona | in quali zone le precipitazioni saranno forti

L'instabilità continua a dominare il quadro meteorologico dell'Italia. Oggi, domenica 23 marzo, ilsarà ancora "in maniera forte" al Nord e "moderatamente" al Centro e al Sud, dove arriverà solamente "qualche pioggia". Parola di Paolo, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni meteo. Nessun cambio di passo atteso per domani, lunedì 24 marzo. La situazione, infatti, "rimarrà molto simile": il mal"arriverà a prendere un po' tutte le Regioni, in qualche zona in maniera più forte, in altre un po' meno". Deboliin prevalenza "le piogge sulledel Centro. Al Sud, "fra parte della Puglia, Basilicata, Campania c'è una fascia diche potrebbero essere anche moderate o localmente", ha spiegato l'esperto.