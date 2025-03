Velvetgossip.it - Televisione: notizie aggiornate e approfondimenti dal mondo dei media

Leggi su Velvetgossip.it

Il 23 marzo 2025, i telespettatori di Rai Uno possono aspettarsi un nuovo episodio del popolare programma domenicale “Domenica In”, condotto da Mara Venier. L’appuntamento è fissato dalle 14:00 alle 17:30 e, come sempre, il programma promette di portare in studio vari ospiti, tra cui il cast della nuova serie “Ne vedremo delle belle”. Questo show continua a essere un punto di riferimento per il pubblico italiano, offrendo intrattenimento e interviste esclusive.Amici di Maria De Filippi: il serale è iniziatoIl talent show “Amici di Maria De Filippi” ha dato il via alla sua fase finale con la prima puntata del serale, trasmessa sabato 22 marzo su Canale 5. Questo atteso evento ha visto i concorrenti sfidarsi in diverse prove, con l’aggiunta del “guanto dei professori”. La trasmissione ha incluso ospiti speciali e ha mantenuto l’attenzione del pubblico con le sue dinamiche coinvolgenti.