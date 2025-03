Velvetgossip.it - Televisione: aggiornamenti e notizie sulle ultime trasmissioni e programmi

Il weekend tra il 22 e il 23 marzo 2025 ha segnato l’inizio della nuova edizione del serale di Amici 24, il noto talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La prima puntata ha presentato le tradizionali sfide tra i concorrenti, il guanto dei professori e l’intervento di ospiti speciali, tra cui un regista e parte del cast di un film di successo. Questo evento ha attirato l’attenzione di molti fan del programma, desiderosi di vedere le performance dei talenti in gara.Le sfide e gli ospiti del seraleDurante la serata del 22 marzo, i concorrenti di Amici 24 si sono affrontati in varie prove artistiche, mostrando il loro talento in diverse discipline come danza e canto. La conduzione di Maria De Filippi ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico, mentre i professori hanno avuto l’opportunità di esprimere le loro valutazioni attraverso il guanto, un momento cruciale per il destino dei concorrenti.