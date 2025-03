Velvetgossip.it - Televisione: aggiornamenti e notizie dal mondo dell’informazione audiovisiva

La puntata di ieri sera di Amici di Maria De Filippi, andata in onda tra sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, ha regalato momenti di grande emozione e sorprese per i telespettatori. Durante il serale, i concorrenti si sono sfidati in performance che hanno messo in risalto i loro talenti, mentre il pubblico ha assistito a eliminazioni inaspettate e ospiti speciali.Il riassunto della puntataNella serata, sono stati presentati due eliminati, suscitando reazioni contrastanti tra i fan del programma. Il giudice ha dovuto prendere decisioni difficili, e i concorrenti hanno dato il massimo per conquistare il favore della giuria. Tra gli ospiti, si sono distinti nomi noti come Serena Ferilli, Gazzelle e Alessandro Siani, che hanno intrattenuto il pubblico con le loro performance e interviste. La presenza di Francesca Tocca ha aggiunto un tocco di nostalgia, ricordando i momenti passati nel talent show.