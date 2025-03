Anteprima24.it - “Telesia for Peoples”, ufficiale la dodicesima edizione: dal 10 al 13 luglio alle Terme

Tempo di lettura: 2 minutiPer il dodicesimo anno consecutivo sarà la Città di Telesead ospitare il “for”, l’evento nato da un’idea dell’Associazione italoamericana no profit “Icosit”, che si svolgerà dal 10 al 13nel Parco delle.E’ quanto ha deciso il consiglio direttivo dell’Associazione “Icosit”, riunitosi a Roma presso il Circolo delle Forze Armate d’Italia.Scopo della manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Telese, della Provincia di Benevento e della Regione Campania, è sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l’integrazione tra i popoli.“Dopo il successo della passata– dice il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente di Icosit – che ha avuto come ‘mascotte’ il baby poliziotto, Daniel Devarjaye detto ‘Dj’, il ragazzino texano che combatte contro un male incurabile, e che lo scorso 4 marzo è stato insignito della tessera onoraria dei Servizi Segreti americani direttamente dal Presidente Donald Trump, e la significativa partecipazione come ospite d’onore dell’Ambasciatore italiano a Kiev Pierfrancesco Zazo, quest’anno siamo al lavoro per portare sul palco del ‘for’ altre storie ed altri personaggi interessanti che contribuiranno alla crescita dell’evento che diventa sempre più di levatura internazionale”.