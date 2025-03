Iltempo.it - Tassa di soggiorno, la stangata a Roma. Albergo deve al Comune quasi un milione

Leggi su Iltempo.it

Capitale» potrà incassareundi euro, comedi, grazie alla decisione della Corte dei conti. I magistrati hanno inchiodato il titolare di una struttura alberghiera dialle proprie responsabilità, ossia il non avere versato al, per ben tre anni – 2016, 2017 e 2018 – la obbligatoria imposta di. Tirando le somme, la persona alla guida della società proprietaria della struttura destinata alla ricezione di turisti dovrà aprire i cordoni della borsa e versare nelle casse del Campidoglio ben 987 mila e 648 euro e 25 centesimi, cifra, questa, frutto, come sostenuto dalla Procura, del «omesso doloso riversamento al» dell'imposta di. Chiarissimo il quadro, secondo i magistrati della Corte dei conti: in base alla normativa di settore, la società alberghiera avrebbe dovuto versare aCapitale un importo di poco inferiore a undi euro qualedidovuta all'ente per gli anni 2016, 2017 e 2018, e ciò in base alle comunicazioni presentate dalla stessa struttura ricettiva al