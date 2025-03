Ilgiorno.it - Tari meno cara. Il Consiglio ritocca la tassa

Leggi su Ilgiorno.it

Ci sarà una bolletta dellapesante, quest’anno, per i cittadini e le aziende di Cuggiono. Le nuoveffe dellaper lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti, adottate dalcomunale, sono state lievemente limate al ribasso: la riduzione va dallo 0,26% allo 0,77% per le utenze domestiche ed è di circa del 0,70% per le utenze non domestiche. "Sono riduzioni complessivamente minime, di pochi euro - da circa 1,40 euro per i nuclei di una persona fino a circa 2,80 euro per i nuclei numerosi, mentre per le utenze non domestiche si arriva qualche decina di euro - che non faranno la differenza nel bilancio familiare, ma sono sempre riduzioni e non aumenti" ha sottolineato l’assessore al Bilancio Sergio Berra (nella foto). Risparmi maggiori li avranno gli enti che dispongono di ampie metrature: per loro lacosterà qualche centinaio di euro in