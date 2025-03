Europa.today.it - Tanto alcol, forse droga, il party ad alta quota degenera: 11 adolescenti finiti in ospedale

Leggi su Europa.today.it

Una festa vintage insi è trasformata in un'emergenza sanitaria per il troppoin corpo tra i partecipanti, soprattutto giovanissimi. Sabato pomeriggio, alla malga Sunnolm, a 1.700 metri di altitudine vicino al comprensorio sciistico di Reinswald a Sarentino, in provincia di.