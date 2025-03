Calcionews24.com - Tante voci, una grande certezza: l’Atalanta non farà sconti per Ederson e Lookman in estate. I prezzi nerazzurri

Leggi su Calcionews24.com

, unaper il calciomercato del: nessuno sconto per Ademola. La situazione Secondo quanto raccolto da CalcioNews24,sono abbastanza ricercati da molte squadre in vista dell’, ma tra lec’è unanon. Ivogliono 70 milioni per il centrocampista .