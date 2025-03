Unlimitednews.it - Tajani “Visioni diverse su UE ma nessun problema in maggioranza”

MILANO (ITALPRESS) – “Non c’è alcunall’interno della. Siamo forze politiche, ognuna con la propria identità. Noi siamo europeisti”. Così il vicepremier e ministro degli esteri Antonioa margine di un evento a Milano con i giovani di Forza Italia alla domanda dei giornalisti sul vicepremier Matteo Salvini dopo i contatti che il leader della Lega ha avuto negli ultimi giorni con il vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance. Quindi sulla difesa, ha aggiunto: “Stiamo già facendo molto perché siamo il Paese che ha il maggior numero di soldati impegnati in operazioni dopo gli Stati Uniti. Dobbiamo quindi continuare a lavorare in questa direzione, anche per rafforzare il pilastro europeo della NATO perché la NATO non può essere solo degli Stati Uniti.