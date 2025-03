Ilfattoquotidiano.it - Tajani risponde alla Lega: “Noi siamo seri, non creiamo problemi alla coalizione”. Poi la frase sui ‘quaquaraquà’

“A volte ci attaccano anche aspramente, ‘non ragioniam di lor ma guarda e passa“. Così il segretario di Forza Italia, il vicepremier Antonio, chiudendo l’evento che gli azzurri hanno organizzato a Milano. “Forse – ha aggiunto – perché pensavamo che ci saremmo sciolti come neve al sole o perché pensavano di saccheggiare i nostri pascoli. Ma abbiamo saputo difendere le nostre pecorelle e i nostri elettori sono aumentati”. Parole che suonano chiaramente con una rispostadi Salvini e agli attacchi che in questi giorni si ripetono all’indirizzo di Forza Italia, da ultimo il caso di Claudio Durigon.“Noi non pronunciamo mai parole contro i nostri alleati,leali sempre e comunque, anche sedistanti, a volte molto distanti. Non sarà mai Forza Italia a crearedel centrodestra.