Quotidiano.net - Tajani: "La Borsa di Milano deve rimanere italiana, no a quotazioni all'estero"

Leggi su Quotidiano.net

"Guardiamo con preoccupazione a ciò che sta accadendo nelladi. Non vogliamo che le nostre aziende in futuro siano quotate in altri Paesi europei. Ladipoter continuare a essere unae milanese perché le aziende italiane devono essere quotate in Italia". Così il ministro degli Esteri Antonioa margine di un evento di Forza Italia a. "Invitiamo anche il ministro Giorgetti a fare in modo che laresti in solide mani italiane senza l'invasione di altri e senza il trasferimento difuori dal nostro Paese", aggiunge il vicepremier.