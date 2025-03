Thesocialpost.it - Tajani durissimo contro la Lega: “Un partito quaquaraquà parla senza studiare”

Leggi su Thesocialpost.it

Non si placa la tensione tra Forza Italia e, con Antonioche alza il livello dello se liquida le recenti critiche dell’alleato con un’accusa netta: “Une dicee riflettere”. Parole pronunciate ieri a Milano, chiudendo un convegno sull’Europa dei giovani azzurri, che sembrano mirate a chi, nella, insiste nel mettere in discussione il ruolo e la forza politica dei forzisti.Il riferimento, mai esplicito ma chiarissimo, è alle parole di Claudio Durigon, che nei giorni scorsi aveva descrittocome un alleato in difficoltà, bisognoso di un aiuto. La risposta del ministro degli Esteri è arrivata prima in versi – “non ti curar di loro, guarda e passa” – poi con toni più duri: “Ci attaccano aspramente perché forse pensavano di poter venire a saccheggiare i nostri pascoli, ma l’abigeato è anche un reato politico”.