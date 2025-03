Panorama.it - Svolta Juventus, Tudor subito al posto di Thiago Motta

Un duro con il cuore bianconero, disad accettare anche il ruolo di traghettatore senza garanzie. Così Igorha fatto lo scatto decisivo verso la panchina della, in un fine settimana di ribaltoni e ripensamenti in cui la posizione disi è progressivamente indebolita. Non c'è più margine per il tecnico scelto da Cristiano Giuntoli per avviare il piano triennale della rinascita, nemmeno per giocarsi l'ultima carta nella sfida contro il Genoa alla ripresa dopo la sosta.A meno di ulteriori e clamorosi colpi di scena,non sarà più alla Continassa alla ripresa degli allenamenti al termine di tre giorni liberi che sono serviti a proprietà e dirigenti per tirare una riga. Davanti al rischio di vedere ulteriormente compromessa la corsa alla Champions League, vitale per il piano economico oltre che dal punto di vista sportivo, tutti i freni sono stati allentati e in extremis la candidatura diha superato quella di Roberto Mancini.