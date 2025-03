Quotidiano.net - Supercar R5 Turbo 3E. Compatta e a elettroni

Si chiama ‘retrofuturismo’ ed è uno dei temi portanti del nuovo corso Renault. L’idea è quella di rivisitare auto-icone del brand francese e di riproporle in chiave moderna. E’ successo con R4 ed R5, oggi rinate come portatrici del verbo elettrico ma con le stimmate immutate di vetture da vivere. E accadrà di nuovo con un’altra auto iconica degli anni Ottanta, la Renault 5. Grintosa, corsaiola, con motore posteriore centrale, fu costruita in due versioni e 4857 esemplari, ancora oggi ricercatissimi con prezzi di mercato che arrivano a 150 mila euro. Fu affiancata da una vettura da competizione, la Super 5 GTvincitrice di rally e corse di durata. E oggi davanti ai nostri occhi, accanto agli storici modelli Renault della collezione di Flins a un’ora d’auto da Parigi, ecco la nuova creatura: la R53E che arriverà sul mercato nel 2027 per soddisfare gli appetiti di appassionati e collezionisti in soli 1980 esemplari e con un prezzo che si ipotizza non lontano dai 200 mila euro.