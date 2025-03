Quifinanza.it - Superbonus, 10mila lettere dall’Agenzia delle Entrate: chi dovrà pagare

È iniziata la stagione. L’Agenziaha dato il via a un nuovo ciclo di controlli su migliaia di immobili ristrutturati con i fondi pubblici del. Il primo invio prevede diecimila missive indirizzate ai proprietari che, dopo aver incassato l’incentivo, si sono dimenticati di aggiornare la rendita catastale. Dettaglio non da poco, visto che da quella rendita dipende quanto versano allo Stato.Chi rischia di ricevere la comunicazioneA finire sotto la lente sono soprattutto immobili che esistono solo sulla carta. Case classificate come ruderi, con tetti sfondati, muri pericolanti o addirittura inesistenti. Tecnicamente si chiamano unità collabenti e sono esentate dalle imposte, perché ufficialmente inagibili. Eppure molte hanno beneficiato del. La geografiaanomalie è ben distribuita: Napoli è in testa, seguita da Reggio Calabria, Roma, Treviso.