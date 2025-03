Ilgiorno.it - Sulle strade della Milano-Sanremo. L’Equipe apre la stagione ciclistica

La prima volta è stato il 16 marzo 1984. Quel giorno alle 7 un gruppo di ciclisti partì da Cerello con destinazione, una “passeggiata“ di 272 chilometri, in parte percorsa sullo stesso tradizionale tracciatoclassicissima di Primavera, la. Anche ieri mattina, ancora prima dell’alba, una quarantina di ciclisti (i Ciclofachiro), abituata a percorrere le lunghe distanze, si è messa a pedalarestesseper compiere un’impresa ancora già significativa: da Corbetta ae daa Corbetta (il giorno successivo) per complessivi 600 chilometri. Da Corbetta è partito anche un gruppo di appassionati che ha raggiunto in mattinata leRiviera per assistere all’arrivo siacorsa riservata alle donne sia dei professionisti. Questo evento tiene a battesimo la nuovadelCorbettese, una delle poche società ciclistiche dilettantistiche e amatoriali rimasta attiva nell’Est Ticino.