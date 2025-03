Ilrestodelcarlino.it - Suicidio del Carpi. Segna, domina, perde

CAMPOBASSO 21 CAMPOBASSO (3-5-2): Neri; Remy, Mondonico, Benassai; Pierno, Serra, D’Angelo (35’st Chiarello), Cerretelli (1’st Martina), Lombari (1’st Di Nardo); Bifulco (26’st R. Forte), Di Stefano (26’st Falco). A disp. F. Forte, Barbato, Mancini, Calabrese, Morelli, Celesia, Pellitteri, Prezioso, Bigonzoni. All. Prosperi(4-3-1-2): Sorzi; Verza, Zagnoni, Panelli, Cecotti; Casarini (35’st Amayah), Mandelli (44’st Stanzani), Figoli (44’st Saporetti); Puletto (17’st Campagna); Cortesi, Gerbi (17’st Sall). A disp. Theiner, Lorenzi, Calanca, Rossini, Rigo, Visani. All. Serpini Arbitro: Tropiano di Bari Reti: 19’ Figoli, 34’st R. Forte, 43’st Pierno Note: gara sospesa dal 26’ al 46’ del primo tempo per un malore sugli spalti. Spettatori 3544 di cui 2109 abbonati. Ammoniti Figoli, Pierno, Martina, D’Angelo, R.