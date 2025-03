Justcalcio.com - Suggerimenti intelligenti? dell’IA per avere successo nella fantasia

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-23 00:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:BIl momento questa parentesi a Laliga per verificare se l’intelligenza artificiale così ammirata conosce anche le regole d’oro pernel marchio dimovistar. La domanda a Google Gemini è diretta e semplice: Quali sono le migliori tattiche per competere in unada calcio? La risposta, per coloro che non sono iniziati, non ha nulla da invidiare ai migliori tutorial che puoi trovarecomunità. Un’altra cosa è se chiedi un allineamento di giocatori redditizi: UNAI SIMON; Carvajal, Araújo, Mosquera, Miguel Gutiérrez; Bellingham, Aleix García, Isco, Kirian; Dovbyk e sindaco. Lì diventa l’IPA (intelligenza da aggiornare).