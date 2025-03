Lanazione.it - Successo dell’evento ’In versi e in suoni’ per la Giornata mondiale della poesia

ad Aulla per ’Ine incon una grande partecipazione di pubblico, al di sopra delle aspettative, nella suggestiva corniceSala delle Muse. La scalettaco-condotto dalla poetessa Marina Pratici e dal presidentePro loco Città di Aulla, Marco Profili, ha visto in apertura i saluti del sindaco Roberto Valettini e l’introduzione a curaconsigliera delegata alla cultura Maria Grazia Tortoriello. Venti poeti hanno interpretato liriche e offerto riflessione sulla ricorrenza. E poi, il monologo teatrale ’Perfetta’, interpretato da Erika Canaccini, accompagnata dal commento musicale di Leo Ravera. Un momento particolare è stato riservato alla proiezione del video ’È primavera, la rinascita.’ realizzato a #Bibola da Alfredo Maccani per la Pro loco che ogni anno in occasioneprimavera realizza l’iniziativa ’Borgo’: una sorta di celebrazione itinerantelirica poetica interpretata nei borghi più suggestivi del territorio.