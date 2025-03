Ilgiorno.it - Stramilano 2025 da record, 55mila di corsa nel cuore della città sfidando la pioggia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 23 marzo- Lae una domenica quasi invernale non hanno fermato la carica dellepersone si sono radunate oggi in Piazza Duomo e Piazza Castello per prendere parte alla 52esimaedizione di. Unassoluto di presenze.Half Marathon A inaugurare la competizione è stata, laHalf Marathon, che ha preso il via alle 8:30 da Piazza Castello. Battuto ildi partecipanti: ben 9.000 atleti si sono sfidati per 21 chilometri. Su uno dei percorsi più veloci d'Italia a trionfare in campo maschile è stato il Keniano Mwangi Simon Waithira con un tempo di 1.00'.54'', seguito dal rundese Yves Nimubona ' e dal keniano Yosey Charles Mneriagiunto. Podio tutto Keniano per la categoria femminile: al primo posto Gesare Morine Michira con un ottimo 1.