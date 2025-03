Salernotoday.it - Strage di gatti a Coperchia: automobilisti senza scrupoli falciano l'ennesimo micio in strada

Leggi su Salernotoday.it

Il 26 gennaio e il 2 marzo sono stati investiti dueni a, in via Tenente Farina, poco distante dal cimitero. E il 12 marzo è stato falciato l', purtroppo poi deceduto, nonostante i tentativi di aiutarlo, a differenza degli altri amici di zampa salvati in extremis da.