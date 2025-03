Ilgiorno.it - Stradella, rissa tra giovani: un 19enne finito in ospedale, due ragazze medicate sul posto

(Pavia), 23 marzo 2025 - Due ambulanze e i carabinieri sono intervenuti nella notte a, per unatra. I sanitari di Areu hanno soccorso 3 persone rimaste coinvolte e ferite, per fortuna senza conseguenze particolarmente gravi: un ragazzo di 19 anni è stato trasportato, con l'ambulanza in codice verde, al pronto soccorso dell'di Voghera, per una piccola ferita lacero contusa alla testa, mentre due, di 19 e 22 anni, sono state valutate sulper lievi escoriazioni, senza che per loro fosse necessario il trasporto con l'ambulanza in. E' successo poco meno di un'ora dopo la mezzanotte tra sabato e oggi, domenica 23 marzo, tra viale Cesare Battisti e piazzale Trieste, fuori da un bar-chupiteria. Non sono chiari i motivi scatenanti della discussione degenerata in, che ha coinvolto diversi, tutti sui vent'anni.