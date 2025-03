Ilgiorno.it - Strada assediata dai camion. Arrivano senso unico e velobox: "Così non si risolve il problema"

Leggi su Ilgiorno.it

Via Lonate è unache collega il centro urbano con la parte a nord della statale Gallaratese, su cui affacciano molte abitazioni, interessata da un significativo passaggio di auto e. Non un traffico però propriamente locale: la percorrono chi arriva dal Piemonte e deve raggiungere la Malpensa e iprovenienti e diretti alle cave di Nosate. Di questasi è parlato nell’ultimo consiglio quando i consiglieri di SiAmo Turbigo hanno presentato una mozione affinché venga predisposto un progetto per la messa in sicurezza della, con la creazione di marciapiedi per pedoni e percorsi ciclabili, e parcheggi a bordoa servizio dei residenti. L’assessore Davide Cavaiani ha risposto alla mozione presentando i provvedimenti che la Giunta ha concordato con una delegazione di residenti, che avevano sollevato i problemi di questacon una raccolta firme.