Forlitoday.it - Storie di ordinaria femminilità: Federica Benassi, la comunicatrice che reclama più educatori maschi nella scuola

Leggi su Forlitoday.it

Non sono esperto di: per una dozzina d’anni sono stato professore a contratto nelle Facoltà di Economia di Bologna e Forlì, ma l’Università è fattispecie diversa dalla. Ho, in proposito, tuttavia, un’opinione granitica, come capita a chi è avanti con l’anagrafe: negli ultimi.