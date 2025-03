Oasport.it - Stefano Mei: “Furlani un predestinato, meritava l’oro, non lamentiamoci di Dosso. Gli azzurri ci sorprendono”

Mei ha elogiato i risultati ottenuti dall’Italia ai Mondiali Indoor di atletica: due ori (Mattianel salto in lungo e Andy Diaz nel salto triplo) e un argento (Zaynabsui 60 metri), quinto posto nel medagliere e nella classifica a punti. Il Presidente della FIDAL ha espresso il proprio entusiasmo attraverso i canali federali: “Per la prima volta nella storia l’Italia vince due ori nella stessa edizione dei Mondiali indoor. È un altro tassello della fantastica avventura iniziata quattro anni fa”.Il numero 1 dell’atletica tricolore ha poi proseguito, riconoscendo le qualità degliche hanno gareggiato a Nanchino (Cina) e premiando il loro agonismo: “Ogni volta i ragazzi ci, migliorano i record e sfatano i tabù. Non possiamo non essere soddisfatti di come riescono a gestire queste manifestazioni: è diverso l’approccio alla gara, il comportamento, ma soprattutto sanno che nessuno li giudicherà se le cose non vanno come si prevede”.