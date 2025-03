Tvzap.it - Stefano De Martino, nuovi progetti per lui: cambio alla conduzione del programma top

Personaggi Tv.Desi appresta a diventare il volto di punta di Rai 1. L’ex ballerino di “Amici” ha raccolto l’eredità di Amadeus ad “Affari tuoi” e non sta facendo affatto rimpiangere il noto conduttore televisivo trasferitosi sul NOVE. Demacina ascolti su Rai 1 e per lui sono in arrivoed importanti. (Continua.)Leggi anche:Deha una nuova fidanzata? L’indiscrezioneLeggi anche:Deconduttore a “Sanremo”? Ora parla lui e sorprende tuttiChi èDeDeè un noto conduttore televisivo e ballerino. Sin da piccolo si avvicinadanza e raggiunge il successo nel talent show “Amici” di Maria De Filippi, arrivando in semifinale e vincendo la categoria ballo. In seguito entra nel corpo di ballo del noto talent show e conduce il daytime.