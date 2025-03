Gossipnews.tv - Stefano De Martino Lascia il Programma: La Decisione Sconvolge i Fan!

Depotrebbere il suodi punta per provare a puntare più in alto. Ecco che cosa sta succedendo!Soffia un vento di cambiamento su Rai Due, e al centro del ciclone c’èDe. Dopo anni di successi e ascolti record con Stasera Tutto È Possibile, il conduttore napoletano potrebbe essere pronto a voltare pagina. L’indiscrezione arriva da fonti autorevoli e ha già infiammato il mondo dello spettacolo:sarebbe intenzionato a seguire il percorso tracciato anni fa da Amadeus.Proprio come il suo predecessore, Depare voglia dire addio alcomico per dedicarsi a progetti ben più ambiziosi. In cima alla lista ci sarebbe la conduzione di Affari Tuoi, già nelle sue mani, ma anche eventi speciali di grande prestigio. Tra questi spiccano il Capodanno Rai e, udite udite, il Festival di Sanremo 2027.