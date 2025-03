Quifinanza.it - Stati Uniti spingono verso i deprezzamento del dollaro: ecco perché

Leggi su Quifinanza.it

La guerra commerciale intavolata dal Presidente Trump sarebbe solo la parte visibile di una strategia che punta a deprezzare ie ribilanciare gli equilibri sul fronte commerciale. Lo rivela un report di Generali Investment, che richiama le più recenti dichiarazioni del Segretario al Tesoro USA Scott Bessent, il quale ha più volte ribadito nei mesi scorsi la propria volontà di essere un attore in un possibile nuovo accordo per ribilanciare le economie mondiali.In breve, l’intesa prevedrebbe la rivalutazione delle valute dei paesi con bilancia commerciale positiva, in particolar modo Cina, Giappone ed Europa, contro il, a fronte della mancata imposizione di tariffe da parte degli USA o della loro fornitura di sicurezza militare. Una sorta di prendere o lasciare.Gli accordi “Plaza” e “Louvre”Bessent fa riferimento a due storici accordi, passati alla storia come il Plaza ed il Louvre accord.