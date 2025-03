Stasera Germania-Italia la scommessa di Buffon | Se rimontiamo mi trasferisco a Dortmund Cosa serve agli Azzurri per qualificarsi

Leggi su Open.online

Sono passati quasi 19 anni dal luglio 2006, quando l’vinse 2 a 0 contro la, staccando il pass per Berlino, dove gliavrebbero sollevato la loro quarta coppa del mondo. Questa sera la sfida del Westfalenstadion si ripete, per la prima volta da allora con qualin palio (quella del 2011 fu un’amichevole): l’accesso alle semifinali di Nations League e la relativa assegnazione della squadra vincitrice a un girone meno ostico per la qualificazione ai mondiali del 2026. All’andata l’ha perso 1 a 2. Oggi cerca una rimonta in una sfida che Gianluigivive con nostalgia. «Questo stadio mi porta fortuna, ho vinto una semifinale e parato due rigori in un partita di Champions: sevengo a vivere a», promette l’ex portierone azzurro a Repubblica.