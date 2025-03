Nerdpool.it - Star Wars Detours: la serie d’animazione di Star Wars che non vedremo mai

Leggi su Nerdpool.it

Molti degli ultimi giudizi sulla storia diconsiderano tutto il materiale prodotto da Lucasfilm prima dell’acquisizione da parte di Disney come sacro, mentre la produzione sotto la direzione di Kathleen Kennedy è vista come una mera operazione commerciale. In realtà,è sempre stato un franchise pensato per i più giovani, ricco di chiari stratagemmi per generare profitto. Oggi, Skeleton Crew tenta di suscitare nostalgia per l’epoca Amblin nei nuovi spettatori, mentre i vari show TV di Jon Favreau e Dave Filoni si appoggiano alla familiarità con The Clonee Rebels. Nel frattempo, nell’era pre-2012 di, troviamo programmi altrettanto commerciali come Hyperspace Hoopla nei parchi tematici Disney, i film TV sugli Ewok degli anni ‘80 e TheHoliday Special.