Sport.quotidiano.net - Stadio Morgagni da tutto esaurito. Cappelli: "Grazie, ci darà spinta"

Il dato era atteso, e ieri a un certo punto è diventato ufficiale: il derby Forlì-Ravenna farà registrare il. Ieri pomeriggio il botteghino delloTulloha chiuso definitivamente i battenti con la vendita dell’ultimo dei 3.450 biglietti disponibili per assistere al big match ‘Vecchia Romagna’ che oggi, alle 14.30, vedrà Forlì e Ravenna giocarsi la serie C nella centesima sfida tra i due club. All’attesissimo evento assisterà il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Tanti anche gli addetti ai lavori a partire dall’ex commissario della Nazionale ed ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, come sempre accompagnato dall’amico Mario Baldassarri patron del ‘Vip Master’ di Milano Marittima. La società biancorossa raccomanda agli sportivi di recarsi per tempo all’ingresso delloper evitare ingorghi ai cancelli d’entrata.