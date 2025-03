Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari domenica 23 marzo, programma gare, streaming

23, saranno di scena diversidei Campionati Mondiali per lo snowboard ed il curling femminile, e di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con gli sci e lo sci di fondo.L’ultimo superG femminile della stagione della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, ovvero quella delle Finali di Sun Valley, scatterà alle ore 18.00 italiane: saranno al cancelletto di partenza 22 atlete, in rappresentanza di 9 Paesi, tra le quali 6 azzurre.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseFederica Brignone si giocherà la Coppa di specialità con l’elvetica Lara Gut-Behrami: con 100 punti a disposizione restano aritmeticamente in corsa soltanto l’azzurra, prima a quota 570, e la svizzera, seconda con 565, mentre è tagliata fuori Sofia Ga, terza a quota 466.