Sport in tv oggi domenica 23 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

23ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, i motori con F1 e Motocross, gliinvernali con i Mondiali per lo snowboard ed il curling femminile, e tanto altro ancora.Alle ore 08.00 italiane scatterà la gara del GP della Cina: il secondo atto del Mondiale 2024 di F1 si correrà sul tracciato di Shanghai. La Ferrari vuole riscattarsi dopo il negativo fine settimana in Australia ed anche nella gara classica in Oriente vuole dare il meglio di sé.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseProsegue il cammino di Lorenzo Musetti nel main draw dei Miami Open 2025 di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 15, sarà opposto al canadese Felix Auger-Aliassime, numero 18 del seeding.