Sport | da Changchun a Milano viaggio interculturale dell’allenatrice di short track dell’Italia Qi

Quando Qi Mengyao e’ scesa sul ghiaccio ai Campionati mondiali diISU 2025 a Pechino, pochi avrebbero immaginato che l’allenatrice delle stelle nascentiun tempo sognasse di rappresentare la Cina come atleta. Oggi, la 37enne originaria diha tracciato un percorso inaspettato, passando da pattinatrice poco conosciuta ad architetto delle ambizioni olimpiche italiane. Ai mondiali di quest’anno, la sua squadra – un mix di giovani talenti e veterani esperti – ha conquistato l’argento nella staffetta mista e il bronzo nei 1.000 metri maschili, segnalando una crescente forza in vista delle Olimpiadi invernali di-Cortina 2026. Per Qi, e’ la dimostrazione di una resilienza costruita attraverso culture diverse e di una filosofia di allenamento forgiata su tre continenti.