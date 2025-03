Agrigentonotizie.it - Spese e ricavi del Mandorlo in fiore, ma anche immobili, offerte e nuovi adepti dei Testimoni di Geova: la settimana di Dossier

Leggi su Agrigentonotizie.it

Record di presenze e spettacoli sold out per l'edizione 2025 delinha analizzato gli atti d'affidamento diretto e i relativi impegni di spesa fatti, in fretta e in furia, per la riuscita della 77esima edizione della sagra. Una kermesse capace, come dimostra la storia.