Romadailynews.it - Spazio: stazione spaziale cinese studiera’ rigenerazione delle planarie

Leggi su Romadailynews.it

Lae’ pronta a introdurre un nuovo protagonista nei suoi esperimenti scientifici: la planaria, una creatura nota per le sue straordinarie capacita’ rigenerative, come riferito ieri da China Media Group. Le, vermi piatti con una storia evolutiva di oltre 520 milioni di anni, sono tra i modelli animali sperimentali piu’ utilizzati nella ricerca biologica. Questi organismi esibiscono un’eccezionale capacita’ di riparazione dei tessuti: se divisi in due, possono rigenerare muscoli, pelle, intestino e persino un intero cervello da ciascun segmento, un processo che puo’ ripetersi indefinitamente. Secondo il Centro di tecnologia e ingegneria per l’utilizzo dellodell’Accademiascienze, lo studioha profonde implicazioni per la comprensione dei meccanismi cellulari umani volti a contrastare l’invecchiamento e a promuovere la longevita’.