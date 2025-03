Sport.quotidiano.net - Spal aggrappata a una speranza. Ma serve un altro colpo esterno

Leggi su Sport.quotidiano.net

I tre schiaffi rimediati dalla Ternana lunedì scorso fanno ancora male, però a sei giornate dalla fine del campionato ladeve trovare la forza per reagire. La trasferta di Pineto ha diverse analogie con quella di Piancastagnaio, dove un paio di settimane fa i biancazzurri hanno risposto presente conquistando l’intera posta. In Abruzzo la squadra di Baldini è chiamata a ripetere quella prestazione, abbinata a tre punti che dovranno necessariamente rappresentare il primo passo per la centrare l’obiettivo salvezza. A prescindere da quanto accaduto contro le Fere, il tecnico di Massa è orientato a confermare l’assetto delle ultime gare. Un 3-5-2 che dà un pizzico di sicurezza in più a una fragilissima difesa con un tandem di attaccanti composto da un centravanti forte fisicamente come Molina e una seconda punta tecnica e agile.